Prijsverlagingen Tesla leiden tot nieuwe prijzenoorlog in China

De actie van Tesla om de prijzen van zijn elektrische auto’s in China te verlagen dreigt een nieuwe ronde in de hevige prijzenoorlog in het land te ontketenen. Zo reageerde de Chinese concurrent Li Auto onmiddellijk met kortingen op zijn nieuwe modellen.

Tesla verlaagde afgelopen weekeinde de prijzen in de Verenigde Staten, China en Europa. Daarmee probeert de Amerikaanse fabrikant de tegenvallende verkopen aan te jagen en de stijgende voorraden te verminderen. In China werd de prijs van de vernieuwde Model 3 teruggeschroefd naar de speciale introductieprijs. De prijs van de Model Y werd verlaagd tot het laagste niveau in minstens vijf jaar.

Li Auto kondigde maandag aan de prijzen voor het gehele assortiment met ongeveer 6 tot 7 procent te verlagen. Mensen die hun auto al hebben besteld, maar nog niet ontvangen hebben, hebben recht op de nieuwe prijs. Ook biedt Li Auto contante kortingen aan voor bestaande eigenaren van de modellen van dit jaar.

De Chinese prijzenoorlog voor elektrische auto’s woedt al sinds eind 2022, toen Tesla voor het eerst de prijzen verlaagde. Het afgelopen jaar is de prijzenslag geïntensiveerd omdat autofabrikanten moeite hadden om de verkoopdoelstellingen te halen en dit jaar blijven de fabrikanten kampen met tegenvallende verkopen. De Chinese marktleider BYD heeft daardoor dit jaar al een aantal van zijn populairste auto’s flink afgeprijsd.

Dinsdag komt Tesla met financiële cijfers over het eerste kwartaal naar buiten. Begin deze maand meldde het bedrijf al in de eerste drie maanden van dit jaar nog geen 387.000 auto’s te hebben afgeleverd. Het is daarmee het slechtste kwartaal voor Tesla in jaren. Kenners verwachten dat de omzet van Tesla in het afgelopen kwartaal voor het eerst in vier jaar is gedaald en de winst flink is afgenomen. Topman Elon Musk heeft onlangs al opdracht gegeven tot de grootste ontslagen ooit bij het bedrijf om kosten te besparen.