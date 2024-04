Prijzen koopwoningen in maart met ruim 5 procent gestegen

Koopwoningen zijn afgelopen maand gemiddeld ruim 5 procent duurder geworden, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Ten opzichte van februari stegen de prijzen met 0,7 procent.

Afgelopen maand werden 16.179 woningen verkocht. Dat is bijna 5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden zijn 44.441 woningen verkocht, bijna 10 procent meer dan in 2023. In maart bedroeg de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 432.061 euro.

Koopwoningen zijn nog steeds niet zo duur als in juli 2022, toen de prijzen een recordhoogte bereikten. Na een periode van dalende prijzen, werden de koopwoningen vanaf juni vorig jaar weer duurder. Afgelopen maand lagen de prijzen 0,2 procent onder de piek van juli 2022.

Vorige week meldde makelaarsvereniging NVM al dat de prijzen van koopwoningen het eerste kwartaal van dit jaar met ruim 9 procent zijn gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De makelaars signaleren trends op de woningmarkt vaak eerder, omdat zij kijken naar het moment waarop het koopcontract wordt getekend. Het CBS houdt het moment van registratie door de notaris aan, wat later is.