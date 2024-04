Tuinbranche verkoopt minder vuurkorven, maar meer planten

De tuinbranche zette vorig jaar meer om dan een jaar eerder door prijsverhogingen. Maar er gingen minder producten over de toonbank, stelt de brancheorganisatie voor leveranciers, kwekers en retailers uit de tuinketen. Nederlanders gaven in 2023 in totaal 2,15 miljard euro uit aan bijvoorbeeld planten, decoratie, potten en bloembollen, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2022.

De omzet daalde ongeveer 10 procent bij producten die een relatief grote investering vragen, zoals tuinkachels en -kassen, vuurkorven en sierbestrating. Volgens Frank van der Heide, directeur van Tuinbranche Nederland, is dat mogelijk een gevolg van de coronapandemie. Tijdens de coronajaren gaven mensen juist meer uit aan hun tuin en deden ze grotere aankopen voor meerdere jaren, redeneert hij.

Er werden juist meer planten en bloemen verkocht dan in eerdere jaren. Zo steeg de omzet van binnenplanten en bloemen bij tuincentra ongeveer 11 procent. Volgens Van der Heide wordt groen in huis of kantoor steeds hipper en wordt het ook steeds vaker functioneel ingezet, omdat het volgens hem bijdraagt aan gezondheid en een fijnere gemoedstoestand. Ook leverden bomen en planten voor buiten tuincentra meer op.

Ook dit jaar is volgens Tuinbranche Nederland goed begonnen voor tuincentra, met name dankzij de warme maand maart. “Door de zachtere temperaturen, met name ook in de weekenden, gingen mensen dit jaar weer veel vroeger in de tuin aan de slag”, verklaart de brancheorganisatie de hogere verkopen tot nu toe.