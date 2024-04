Vitens vreest drinkwatertekort door wettelijke winstbeperking

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, vreest een tekort aan drinkwater tussen 2025 en 2027 als het langere tijd droog en warm is en er niet meer ruimte komt voor investeringen. De winst die drinkwaterbedrijven als Vitens mogen maken, is namelijk beperkt volgens de wet. Vitens wil dat minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de wet verruimt, zodat het bedrijf met meer winst meer geld kan investeren in drinkwater, meldt het bedrijf in zijn jaarverslag over 2023.

De mogelijkheid om een hogere winst te maken, is volgens Vitens nodig om genoeg financiering van buitenaf aan te kunnen trekken. Met dat geld kan het drinkwaterbedrijf bijvoorbeeld nieuwe leidingen aanleggen of bestaande leidingen vervangen. Vorig jaar haalde Vitens een resultaat van 27,2 miljoen euro. Daarmee zit het bedrijf naar eigen zeggen bijna tegen de maximale winst aan die drinkwaterbedrijven mogen maken.