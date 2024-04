Windmolenmaker Vestas geeft lagere kosten niet door aan klanten

Het Deense Vestas Wind Systems rekent de lagere kosten voor zijn windturbines voorlopig nog niet door aan zijn klanten. In plaats van de lagere kosten van materialen als staal door te geven aan klanten wil het bedrijf eerst de eigen winst op peil brengen, na de recente crisis in de windenergiesector. Dat zegt voorzitter Anders Runevad van de Deense onderneming.

De prioriteit van Vestas is volgens Runevad het bereiken van een winstniveau dat hoog genoeg is om investeringen te kunnen doen die cruciaal zijn voor het realiseren van de hogere volumes in de komende jaren. De windenergiesector zal komende jaren enorm moeten groeien om de doelstellingen van overheden op het gebied van klimaatverandering te bereiken. “Ik denk niet dat het nodig is om de prijzen te verlagen, omdat we al concurrerend genoeg zijn”, zei Runevad tijdens een interview in zijn kantoor in Kopenhagen. “Wind is al goedkoop genoeg.”

De prijs van staal dat in turbines wordt gebruikt is met meer dan de helft gezakt vergeleken met het piekniveau in het voorjaar van 2022. Maar de prijs ligt nog altijd boven het niveau van voor de coronapandemie.

De windturbine-industrie werkt zich een weg uit een crisis, die werd veroorzaakt door stijgende prijzen van belangrijke grondstoffen als staal, problemen in de toeleveringsketen en stijgende transportkosten. Vestas verloor daardoor in 2022 ruim 1 miljard euro omdat het bedrijf moeite had om zich aan te passen aan de snel veranderde marktomstandigheden.

Om weer een stevige financiële basis te krijgen, verhoogde Vestas de prijzen. Daarmee kwam een einde aan een jarenlange trend waarin de kosten voor windenergie voortdurend daalden. Door de abrupte prijsverhogingen konden sommige klanten echter geen nieuwe windenergieprojecten meer bouwen, omdat ze al hadden afgesproken om de opgewekte stroom te verkopen tegen een prijs die te laag zou zijn om de hogere kosten van windturbines te dekken. Vestas wist dankzij de prijsverhogingen in 2023 zelf wel weer een kleine winst te behalen en wil de winst dit jaar verder verhogen.