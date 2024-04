Havenbedrijf Rotterdam: Nederland wacht grote onderhoudsopgave

Nederland staat “duidelijk voor een grote onderhoudsopgave” als het gaat om verouderde infrastructuur zoals wegen, bruggen en vaarwegen. Dat heeft topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam gezegd over het bericht dat er grote zorgen zijn over de infrastructuur in de regio Rotterdam door achterstallig onderhoud. Daarbij is met name de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam in slechte staat, aldus de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De MRDH zegt dat er snel groot onderhoud nodig is, anders kan de economie fors worden geraakt. De Van Brienenoordbrug is de drukste brug van Nederland waar dagelijks bijna een kwart miljoen voertuigen gebruik van maken. De kans bestaat dat komend jaar al lagere snelheden nodig zijn en rijstroken op de Van Brienenoordbrug afgesloten moeten worden om instortingsgevaar te voorkomen, aldus de MRDH.

Siemons zegt dat het Havenbedrijf Rotterdam continu in gesprek is met Rijkswaterstaat en ProRail over de wegen, vaarwegen en railverbindingen naar het achterland. “Er is na de oorlog een ontzettende investeringsgolf geweest in infrastructuur. Maar dat werd aangelegd voor hele andere dimensies dan wat er nu overheen gaat.”

De topman zegt dan ook dat er snel aan de slag moet worden gegaan met het moderniseren van infrastructuur en dat er goed moet worden gekeken naar wat nodig is in de toekomst. “Wij moeten zorgen dat we snel genoeg zijn in het onderhouden van de verbindingen met het achterland. Als Nederland zijn we heel afhankelijk van die verbindingen die altijd hoge kwaliteit hadden. Dat voordeel is nog niet weg en mogen we ook niet kwijtraken.”

De ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex zegt dat een goede bereikbaarheid van Rotterdam, met de grootste haven van Europa, van “levensbelang” is voor de Nederlandse economie en pleit voor “snelle en doortastende actie” vanuit Rijkswaterstaat om de uitdagingen aan te pakken.

Evofenedex zegt ook dat in het geval van afsluiting of verkeersbeperkingen bij de Van Brienenoordbrug het essentieel is dat er voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn voor het vrachtverkeer. Die routes moeten goed worden onderhouden en geschikt zijn voor zwaar vrachtverkeer, om vertragingen en extra kosten voor transportbedrijven te minimaliseren.