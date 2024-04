HelloFresh groeit met bezorging kant- en klaarmaaltijden

HelloFresh heeft in het afgelopen kwartaal flinke groei behaald met de bezorging van kant- en klaarmaaltijden. Daarmee ving het Duitse bedrijf krimp bij de leveringen van boxen met ingrediënten om maaltijden zelf te maken op. HelloFresh is het aanbod van die kant- en klaarmaaltijden aan het uitbreiden naar steeds meer markten. In Nederland zijn sinds afgelopen zomer die maaltijden te bestellen.

HelloFresh meldde dat Ready to Eat-maaltijden nu ook worden aangeboden in Zweden en Denemarken. Eerder was dat al in de Verenigde Staten, Australië, Canada, België en dus ook Nederland. De kant- en klaaractiviteiten waren in de afgelopen periode goed voor een omzet van 496 miljoen euro. Dat is een stijging van 56 procent vergeleken met een jaar eerder.

Bij de bezorging van gewone maaltijdingrediëntboxen gaan de zaken wel minder. Daar zakte de omzet met bijna 7 procent tot 1,56 miljard euro. Maar dankzij de groei van kant- en klaar steeg de totale omzet naar bijna 2,1 miljard euro, wat volgens de onderneming uit Berlijn de hoogste kwartaalomzet ooit is.