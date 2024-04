Modebedrijf Hermès verkoopt meer, met name in Azië

Het Franse modebedrijf Hermès, vooral bekend van de Birkin- en Kelly-handtassen, heeft in het eerste kwartaal de verkoop verhoogd, geholpen door sterke groei op de grote Aziatische markt. Maar ook in de andere regio’s verkocht het concern meer dure handtassen en zijden sjaals.

De omzet klom met 17 procent naar 3,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. In Japan was sprake van een omzetgroei met een kwart en in de rest van Azië, waaronder China, ging de omzet met 14 procent omhoog. Azië is de grootste markt voor Hermès, dat ook actief is met bijvoorbeeld geurtjes, kleding, schoenen, horloges en juwelen.

In Noord- en Zuid-Amerika en Europa steeg de omzet ook met dubbele cijfers. Topman Axel Dumas sprake van solide groei voor het bedrijf.

Hermès doet het beter dan zijn rivaal LVMH, het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior en Givenchy. Bij LVMH ging de omzet afgelopen kwartaal slechts licht omhoog. Bij het Franse Kering, eigenaar van Gucci, daalde de omzet zelfs flink.