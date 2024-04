Europese Commissie gaat webwinkel Shein op namaak controleren

De modewebwinkel Shein moet van de Europese Commissie binnen vier maanden bewijzen tonen dat het geen illegale of nagemaakte waren verkoopt. Ook moet zijn website zo zijn ingericht dat minderjarigen die aankopen doen niet worden misleid. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt.

Omdat Shein meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers heeft in de Europese Unie moet het bedrijf automatisch en volledig voldoen aan alle voorwaarden die zijn gesteld in de nieuwe Europese Digitale Dienstenwet (DSA). Die wet werd op 17 februari in de hele Europese Unie van kracht. De wet verplicht elk megaplatform onder meer om gebruikers de mogelijkheid te bieden namaak te signaleren en een overzicht te bieden waar producten vandaan komen.

Maar ook het verleiden tot aankoop met op maat gesneden advertenties die refereren aan etniciteit of seksuele geaardheid zijn verboden. Helemaal als het om minderjarigen gaat. Voldoet Shein niet aan de Europese wetgeving, dan kunnen er hoge boetes volgen.

Het van oorsprong Chinese internetbedrijf Shein is een wereldspeler op de markt voor zeer goedkope kleding.

Maar niet alle ontwerpen lijken origineel. Een webwinkel voor duurzame kleding, Ethically Dressed, kwam met voorbeelden van kledingstukken waarvan Shein het ontwerp zou hebben gestolen van kleinere concurrenten.