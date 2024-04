Flitsbezorger Getir kondigt vertrek uit Nederland aan

Flitsbezorger Getir heeft aangekondigd uit Nederland te vertrekken. Ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten worden verlaten, heeft het bedrijf naar buiten gebracht. Met het vertrek van Getir zal ook haar merk Gorillas uit Europa verdwijnen

Tijdens de coronapandemie groeiden flitsbezorgers van boodschappen nog sterk. Maar die markt is inmiddels sterk afgekoeld door de onzekere economie en inflatie, waardoor consumenten minder snel geld uitgeven. Ook is er felle concurrentie op de markt voor boodschappenbezorging.

In augustus vorig jaar maakte Getir nog bekend 2500 banen te schrappen, wat neerkwam op ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand. Ook zei Getir toen dat het bedrijf vertrekt uit meerdere Nederlandse steden omdat het aantal bestellingen erg beperkt was. De flitsbezorger was nog wel actief in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht.