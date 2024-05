Aandeelhouders eens over beloning topman Unilever

Aandeelhouders van Unilever hebben ingestemd met een nieuw beloningsbeleid waardoor topman Hein Schumacher maximaal 17,6 miljoen euro kan verdienen. Vorig jaar verzetten aandeelhouders zich nog tegen een in hun ogen slecht onderbouwd beloningsvoorstel voor de Nederlander.

Schumachers basissalaris ligt dit en volgend jaar op 1,85 miljoen euro. Als Unilever doelstellingen rond onder andere omzetgroei en operationele winst haalt, kan dat dankzij een jaarbonus en een aandelenpakket oplopen tot 8,6 miljoen euro. Maar er is ook een maximale beloning als het aandeel Unilever op de beurs goed presteert, die in het uiterste geval kan oplopen tot 17,6 miljoen euro. Dan moet Unilever op de beurs wel minimaal 50 procent meer waard worden in een periode van drie jaar.

De maximale beloning is een stuk hoger dan de hoogste beloning van net geen 11 miljoen euro die zijn voorganger Alan Jope had kunnen verdienen volgens het vorige beloningsbeleid.

Vorig jaar stemde een meerderheid tijdens de aandeelhoudersvergadering tegen het beloningsrapport van Unilever. Velen vonden het 20 procent hogere basisloon voor Schumacher ten opzichte van zijn voorganger Alan Jope onbegrijpelijk. Hoewel het om een puur adviserende stem ging, zegt Unilever veel gesproken te hebben met aandeelhouders over een beter beloningsbeleid. Daar kwam een jaarsalaris uit dat de komende jaren vaststaat, maar ook veel prestatiegerichte bonussen.

Voor zijn werk vorig jaar krijgt de in juli aangetreden Schumacher 3,9 miljoen euro. Unilever betaalt Jope voor zijn werk tot en met juni 2023 zo’n 2,2 miljoen euro, inclusief bonussen.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Unilever viel het een afgevaardigde van vermogensbeheerder Robeco op dat duurzaamheidsprestaties minder zwaar meewegen in beslissingen over beloningen dan voorheen. Volgens Schumacher is dat onder andere veranderd om meer in lijn met vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven te belonen.

Het Britse Pensions & Investment Research Consultants (PIRC) adviseerde aandeelhouders tegen zowel het nieuwe beloningsbeleid als de beloningen voor 2023 te stemmen. De relatief hoge bonussen voor Schumacher en Jope van vorig jaar baren de adviseur zorgen. Ook wijst PIRC erop dat de topman meer dan twintig keer het gemiddelde salaris bij Unilever krijgt, wat “ongepast” is.