Belastingdienst krijgt 10,3 miljoen aangiften binnen, een record

Een recordaantal mensen en organisaties heeft in maart en april belastingaangifte gedaan over 2023. De Belastingdienst ontving er in totaal 10,3 miljoen. Particulieren en ondernemers konden tot en met dinsdag aangifte doen.

In de eerste twee dagen dat aangifte doen mogelijk was, kreeg de Belastingdienst 1,1 miljoen aangiften binnen. Ook dit aantal was volgens de overheidsinstantie nog nooit zo hoog.

Meer mensen en organisaties moeten dit jaar aangifte doen dan vorig jaar. Het gaat om ongeveer 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers. Het aantal ontvangen aangiften is hoger omdat ook mensen belastingaangifte doen die dat niet verplicht zijn. Ruim 3,1 miljoen mensen vroegen uitstel aan.