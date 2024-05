Doel voor groene stroom uit Klimaatakkoord komt in zicht

De duurzame stroomproductie in Nederland blijft fors stijgen. Als iedere maand zo veel duurzame stroom werd opgewekt als in april, dan zou Nederland volgens een maandelijkse rapportage nu al een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord hebben behaald.

Van alle elektriciteit die werd opgewekt in de afgelopen maand, kwam 72 procent uit hernieuwbare bronnen. In het nationale Klimaatakkoord uit 2019 staat de afspraak dat in 2030 het hele jaar door meer dan 70 procent van alle opgewekte stroom hernieuwbaar moet zijn. “Met deze sprong in productie komen de doelen uit het Klimaatakkoord steeds meer in zicht”, concludeert Energieopwek.nl, het platform dat de cijfers continu bijhoudt.

De gerapporteerde sprong komt vooral doordat grote windmolenparken op de Noordzee operationeel zijn geworden. Uit zonnepanelen kwam 20 procent meer stroom. Die groei loopt gelijk met de toename van het aantal zonnepanelen in het land.

In april vorig jaar werd nog ‘maar’ 52 procent van alle elektriciteit duurzaam opgewekt.