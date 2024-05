Een vijfde meer winst voor Amerikaanse investeerder KKR

De Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR, in Nederland eigenaar van onder meer fietsenbedrijf Accell en de vakantieaanbieders Roompot en Landal GreenParks, heeft in het eerste kwartaal een nettowinst geboekt van 863,7 miljoen dollar (811 miljoen euro). Dat is 20 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, maakte de vermogensbeheerder bekend.

De winst was hoger dan marktkenners hadden verwacht. KKR zag zijn beheerd vermogen in het afgelopen kwartaal stijgen tot 578 miljard dollar, een groei van 13 procent. De Amerikanen willen dat dit bedrag binnen vijf jaar toeneemt tot minstens 1 biljoen dollar.

Vorige week werd bekend dat KKR het moederbedrijf nexeye van optiek- en hoorzorgketen Hans Anders overneemt van het Britse investeringsbedrijf 3i Group. Het in Gorinchem gevestigde nexeye is ook eigenaar van de ketens eyes+more en Direkt Optik. Financiële details over de overname werden niet gemeld.