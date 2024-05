Experts waarschuwen voor Chinese dominantie met windtechnologie

China neemt een steeds dominantere positie in op de markt voor technologie voor windparken op zee en voor groene waterstofproductie. Dit kan gevolgen hebben voor Europa. “De geopolitieke gevolgen kunnen verstrekkend zijn en raken direct het tempo en de kosten van onze energietransitie”, waarschuwen onderzoeksinstituut TNO en het The Hague Centre for Strategic Studies.

De twee instituten hebben samen een analyse gemaakt die laat zien dat China bijna een monopolie heeft op de productie van permanente magneten, een essentieel onderdeel van windturbines. Ook de markt voor elektrolyse voor het maken van groene waterstof ontwikkelt zich de laatste jaren snel in het Aziatische land.

“De vraag die rijst, is of Europa kiest voor goedkopere Chinese elektrolyseapparaten, of voor investeringen in duurdere, eigen alternatieven voor zekerheid op de lange termijn”, stellen deskundigen van de instituten. Afhankelijkheid van de Chinese producten kan volgens hen een risico zijn “aangezien de economische betrekkingen door de situatie in de wereld ineens kunnen verslechteren”.