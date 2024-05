J&J wil zaak kankerverwekkend babypoeder voor 11 miljard schikken

Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) wil een slepende rechtszaak over een mogelijk kankerverwekkend babypoeder en andere talkproducten schikken voor 11 miljard dollar (10,3 miljard euro). Dat is 2,1 miljard dollar meer dan het bedrijf vorig jaar bood. Het gaat om tienduizenden claims.

J&J wil de bedrijfsonderdelen die de omstreden producten maakten in een dochteronderneming onderbrengen, en daar vervolgens een vorm van faillissement voor aanvragen om de claims af te handelen. In een persbericht woensdag drong J&J er bij de indieners van de claims op aan deze constructie te steunen. Twee eerdere pogingen om een faillissementsprocedure te gebruiken om zo’n deal te bevorderen mislukten omdat de eisers meer geld wilden hebben. Een meerderheid van driekwart van de eisers is nodig om de constructie goed te keuren.

Eerder werd bekend dat Johnson & Johnson 2,1 miljard dollar (zo’n 1,8 miljard euro) aan schadevergoeding moet betalen vanwege de verkoop van kankerverwekkend babypoeder. Een rechtbank stelde dat het talkpoeder eierstokkanker heeft veroorzaakt, omdat er asbest in zat.

J&J ontkent dat de producten kanker veroorzaken. Volgens het concern wordt de voorgestelde schikking gesteund door een meerderheid van de advocaten die de eisers vertegenwoordigen in de rechtszaken die zijn aangespannen.