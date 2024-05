Kort antiplasticprotest bij aandeelhoudersvergadering Unilever

De aandeelhoudersvergadering van Unilever is begonnen met een kort protest tegen plastic. “Stop met plastic, of wij stoppen met Dove”, scandeerde een klein groepje activisten toen voorzitter Ian Meakins het woord wilde nemen. De vrouwen verlieten even later de zaal.

Eerder dit jaar werd bekend dat het moederbedrijf van Knorr, Dove en Calvé doelen om plasticgebruik te verminderen afzwakt. Volgens topman Hein Schumacher waren eerdere doelen onhaalbaar en zijn nu realistischere doelen nodig. “Je moet het ook erkennen als doelen niet gehaald worden, en vervolgens daar je lessen uit trekken”, zei Schumacher op de jaarvergadering.

Voor de ingang van het Hilton-hotel waar Unilever de vergadering houdt, werden aandeelhouders ook al verwelkomd door een groep van zo’n honderd demonstranten van Milieudefensie en andere milieuorganisaties. Ze vinden de inspanningen tegen klimaatverandering niet ver genoeg gaan en hekelen ook het gebruik van palmolie door Unilever, wat gepaard zou gaan met ontbossing en mensenrechtenschendingen.

Waar Unilever zegt dat het grootste deel van de uitstoot in 2030 met 39 procent moet zijn gedaald, wijst Winnie Oussoren van Milieudefensie Jong erop dat Unilever een aanzienlijk deel van de emissies niet heeft meegerekend in die doelstelling. “Unilever zet stapjes, maar het zijn babystapjes”, zegt ze. “Ik ben niet blij. Unilever houdt zich niet aan internationale klimaatafspraken.”

In het nieuwe ‘actieplan’ voor het klimaat zegt Unilever inderdaad dat de uitstoot van bepaalde onderaannemers niet meetellen in de klimaatambities. Daarmee zou de daadwerkelijke uitstoot in 2030 veel minder hard dalen dan Unilever doet geloven.