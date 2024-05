Shell meldt stopzetten activiteiten op Chinese energiemarkt

Shell heeft de energiemarkt in China verlaten, meldt het olie- en gasconcern in een verklaring. Eind 2023 heeft het bedrijf zijn activiteiten, zoals het opwekken van en de handel in energie, stopgezet. “We investeren selectief in energie en richten ons op het leveren van waarde uit onze energieportfolio, waarvoor we moeilijke keuzes moeten maken”, laat Shell weten.

Topman Wael Sawan zei vorig jaar al dat hij selectiever wilde zijn bij het kiezen van projecten waarbij Shell getrokken is, om op die manier kosten te besparen. Shell probeert de kosten van het bedrijf jaarlijks met 3 miljard dollar terug te dringen. In de afgelopen maanden heeft de onderneming zich ook al teruggetrokken uit de Europese energiehandel en diverse duurzame-energieprojecten. Ook gingen er banen verloren bij de tak voor groene energie.

Het concern blijft overigens nog wel actief op de markt voor het elektrisch opladen van voertuigen in China. Daarvoor is het land namelijk een belangrijke groeimarkt voor Shell, stelt een woordvoerder.