Starbucks hard onderuit op Wall Street na cijfers

Starbucks ging woensdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De koffieketen zag de verkopen in het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de coronacrisis afnemen. Vooral in China liep de omzet hard terug. Volgens financieel topvrouw Rachel Ruggeri merkt Starbucks dat consumenten over de hele wereld het zuiniger aan doen. De koffieketen verlaagde ook zijn vooruitzichten voor de rest van het boekjaar. Het aandeel werd daarop 15 procent lager gezet.

De beurshandel op Wall Street staat verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag naar buiten komt. Fed-voorzitter Jerome Powell liet vorige maand al weten dat de inflatie nog altijd te hoog is om de rente te kunnen verlagen. De afnemende hoop op een spoedige renteverlaging zorgde in april voor flinke koersverliezen op de Amerikaanse beurzen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 37.919 punten. De bredere S&P 500-index stond een fractie lager op 5032 en techbeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 15.637 punten. De Dow verloor in april 5 procent. Dat was het grootste maandverlies sinds september 2022. De S&P 500 en de Nasdaq zakten vorige maand ruim 4 procent.

Chipproducent AMD zakte 6,8 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. Ook techbedrijf Super Micro Computer wist niet aan de hoge verwachtingen te voldoen en werd 13 procent lager gezet. De belangrijke speler op AI-gebied is dit jaar echter al zo’n 200 procent in waarde gestegen door het optimisme rond AI.

Amazon won bijna 3 procent. Het webwinkel- en techconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Pinterest werd 17,2 procent meer waard, dankzij goed ontvangen resultaten van het socialemediabedrijf.

Tesla zakte 0,6 procent. Volgens mediaberichten doekt topman Elon Musk bijna de gehele Supercharger-laadpalendivisie van zijn autoconcern op. Zo’n vijfhonderd medewerkers verliezen hun baan. Ook Supercharger-directeur Rebecca Tinucci moet opstappen.

Pfizer steeg 2,9 procent. De farmaceut wist de dalende verkopen van zijn coronavaccin op te vangen met sterke verkopen van andere medicijnen en kostenbesparingen. Het bedrijf werd ook positiever over de winst dit jaar. CVS Health kelderde 19 procent. De zorgverzekeraar verlaagde de winstverwachting voor dit jaar, na een teleurstellend eerste kwartaal.