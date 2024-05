Veel kritiek op duurzaamheid moederbedrijf Knorr en Dove

Aandeelhouders hebben veel kritiek geuit op de duurzaamheidsambities van Unilever, een bedrijf dat zich vaak laat voorstaan op zijn maatschappelijke engagement. Op het vlak van klimaat en mensenrechten zou het moederbedrijf van merken als Knorr, Dove en Persil tekortschieten, klonk het op de aandeelhoudersvergadering.

Net als op andere aandeelhoudersvergaderingen vroegen sympathisanten van Milieudefensie tien keer of het bedrijf achter Knorr of Dove zijn CO2-uitstoot met 48 procent wil verlagen ten opzichte van 2019, soms tot ergernis van andere aanwezigen. Unilever zelf zegt in zijn eigen klimaatplan dat het grootste deel van de CO2-uitstoot zo’n 39 procent moet zijn gedaald in vergelijking met 2021.

“Ik heet jullie van harte welkom op deze vergadering, want dit zijn dingen waar wij voor staan”, zei topman Hein Schumacher tegen de delegatie van Milieudefensie “Maar in zekere zin zijn jullie op de verkeerde vergadering. Bevraag de andere bedrijven. Ik wil niet over andere bedrijven praten, maar we zijn absoluut een voorloper”, vervolgde hij, verwijzend naar tal van milieu-initiatieven van het bedrijf.

Een definitief ja of nee vond Schumacher onverantwoord om te geven zonder alle specifieke details te kennen. Milieudefensie dreigde daarop met een nieuwe klimaatrechtszaak, omdat Unilevers doelen niet in lijn zouden zijn met het klimaatakkoord van Parijs.