Verkoop warmtepompen in de woningbouw stagneert

De verkoop van warmtepompen stagneert. Relatief lage gasprijzen, politieke onzekerheid en zorgen over het volle stroomnet belemmeren de groei die voor de energietransitie nodig is, stelt de Vereniging Warmtepompen.

De afgelopen drie maanden werden bijna 20.000 warmtepompen verkocht in de woningbouw. In het eerste kwartaal van 2023 waren dat er 42.000 en in het laatste kwartaal van vorig jaar 26.000. De stagnatie wordt deels toegeschreven aan de stagnerende nieuwbouw. Maar ook bij de renovatie van bestaande woningen zijn klanten terughoudender geworden door relatief stabiel blijvende gasprijzen en voortdurende zorgen over congestie op het laagspanningsnet.

De Vereniging Warmtepompen monitort maandelijks de verkoopcijfers van fabrikanten die voornamelijk leveren aan groothandels en installateurs. De cijfers geven dus niet de daadwerkelijke installaties bij eindgebruikers weer.