Aandacht voor cijfers Apple en banenrapport VS op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van Apple. Het grote Amerikaanse techconcern zag de verkopen van de iPhone dalen, maar boekte desondanks meer winst dan verwacht. Ook gaat Apple voor 110 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en meer dividend uitkeren. Het is het grootste aandeleninkoopprogramma in de VS ooit. Het aandeel Apple lijkt vrijdag op Wall Street met een stevige winst te gaan openen.

De beurshandel staat verder in het teken van het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank hield de rente deze week ongewijzigd omdat de inflatie nog altijd te hoog is. Eerder liet Fed-voorzitter Jerome Powell al weten dat de sterke arbeidsmarkt de centrale bank ook meer tijd geeft om de effecten van de eerdere renteverhogingen af te wachten.

Muziekconcern Universal Music Group (UMG) en biotechnoloog Galapagos kwamen ook met cijfers. UMG zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen dankzij succesvolle releases van artiesten als Taylor Swift, Ariana Grande en Noah Kahan. Daarbij namen vooral de opbrengsten uit via streamingdiensten afgespeelde liedjes toe. Bij de verkoop van fysieke cd’s of vinyl platen was wel sprake van een flinke omzetdaling.

Galapagos boekte meer omzet in het eerste kwartaal en behaalde een nettowinst van 23,5 miljoen euro, na een verlies van dik 11 miljoen euro een jaar geleden. Eind maart had het bedrijf nog zo’n 3,6 miljard euro in kas.

De AEX-index koerst af op een hoger begin. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,5 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. In Tokio en Shanghai waren de beurzen gesloten.

Op het Damrak openden ook roestvrijstaalproducent Aperam en detacheerder Brunel de boeken. Aperam zag de omzet stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. Wel leed het bedrijf een nettoverlies. Volgens topman Timoteo Di Maulo zit de sector al zeven kwartalen op rij in een neergang. Brunel zag de omzet afgelopen kwartaal met 10 procent stijgen. Het bedrijfsresultaat nam wel af door een negatief effect van het aantal werkdagen.

De euro was 1,0733 dollar waard, tegen 1,0707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 79,18 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 83,90 dollar per vat.