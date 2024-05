Advocaten in VS: Chinese TikTok beschermt beter tegen verslaving

Videoplatform TikTok doet in thuisland China veel meer om verslaving onder kinderen tegen te gaan. Dat zeggen Amerikaanse advocaten die honderden rechtszaken tegen moederbedrijf ByteDance voorbereiden. Zij zien in de Chinese versie een verbetering voor de Amerikaanse en eisen meer informatie over dit verschil, staat in een aanklacht.

ByteDance houdt die deur echter dicht en beweert dat het delen van die data niet relevant is voor deze Amerikaanse zaak. Het concern zegt dat er in elke regio een andere versie van de app is om aan de “verschillende wetten, culturen en prioriteiten” te voldoen.

Het bedrijf achter het populaire platform heeft naar eigen zeggen al toegezegd interne documenten te onderzoeken om de Amerikaanse versie met andere te vergelijken. “Maar het is niet nodig om breed onderzoek te doen naar TikTok in meer dan 150 landen, laat staan een onderzoek naar toepassingen die we alleen in China gebruiken”, aldus ByteDance in de gezamenlijke aanklacht.