Amsterdamse beurs sluit hoger af na banenrapport VS

De aandelenbeurs in Amsterdam heeft de handelsweek hoger afgesloten. Beleggers reageerden vrijdagmiddag opgelucht op een banenrapport uit de Verenigde Staten. Ze hopen dat de Federal Reserve de rente daarom eerder verlaagt.

In de VS kwamen er 175.000 nieuwe banen bij, de kleinste toename van de afgelopen zes maanden en ook minder dan economen hadden verwacht. Ook steeg de werkloosheid licht. Dat sterkt bij beleggers de hoop op dat Federal Reserve de rente in september verlaagt, schrijven analisten van ING.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, eindigde 1 procent hoger op 887,44 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 923,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent

Chipbedrijven waren de grootste winnaars. Chipmachinemaker ASML sloot 3 procent hoger en toeleveranciers voor de halfgeleidersindustrie Besi en ASMI stegen respectievelijk 2,9 en 4,1 procent. Relatief dure technologieaandelen reageren vaak sterk op nieuws dat van invloed kan zijn op de rentes.