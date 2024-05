Busvervoerder Hermes zet studenten in als chauffeur om tekort

Ov-bedrijf Hermes leidt studenten op tot buschauffeur om de personeelstekorten aan te pakken. Een wervingsactie in de regio Eindhoven heeft zestig student-chauffeurs opgeleverd, maakt het bedrijf vrijdag bekend.

Hermes, een dochterbedrijf van streekvervoerder Transdev, richtte zich op studenten om zo snel mogelijk weer een volledige dienstregeling te kunnen bieden. Studenten zijn een goede aanvulling op het buschauffeurscorps, omdat ze vaak wisselende lestijden hebben en flexibel inzetbaar zijn, zegt Hermes.

Met een wervingscampagne ontving het bedrijf afgelopen zomer meer dan honderd aanmeldingen. Meer dan zestig studenten zijn met het opleidingstraject begonnen en vijftien van hen hebben dit inmiddels afgerond en werken nu als buschauffeur.

In oktober vorig jaar begon de verschraling van de dienstregeling bij Hermes in verband met een tekort aan chauffeurs. Dat gold vooral in steden, zegt het ov-bedrijf. Zo is een van de stadslijnen in Eindhoven helemaal verdwenen. “Mede door de inspanningen op het gebied van de werving van studenten, heeft Hermes deze lijn in april 2024 weer kunnen herintroduceren”, laat een woordvoerder weten.

De studenten werken gemiddeld tien tot vijftien uur per week voor het bedrijf, wat betekent dat Hermes vier nieuwe chauffeurs nodig heeft om de diensten van een fulltime-buschauffeur op te vullen. Het busbedrijf blijft daarom nieuwe studentchauffeurs werven, geeft de woordvoerder aan.

De bussen van Hermes onder de naam Bravo rijden onder meer in de provincie Noord-Brabant. Het bedrijf is ook actief in de regio Arnhem-Nijmegen en op een deel van de Veluwe.