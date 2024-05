Duurdere opslagruimtes Shurgard in trek, meer op komst in Randstad

De vraag naar opslagruimtes buitenshuis van Shurgard blijft ook na nieuwe prijsverhogingen op peil. De in Luxemburg gevestigde marktleider ziet daardoor de mogelijkheid om de komende twee jaar uit te breiden, met een stijging van bijna 13 procent van de te verhuren vierkante meters vergeleken met vorig jaar. In de Randstad komen er vijf nieuwe locaties bij, onder andere in Nieuwegein en Almere.

Nederland is al langere tijd een goede markt voor Shurgard. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar groeide de omzet van de bijna zeventig bestaande vestigingen in ons land, met ruim 7 procent. De huren stegen met iets minder dan 7 procent. De ruimtes waren voor 91 procent van de tijd verhuurd.

Ook in landen als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk bleven de in totaal 279 opslagruimtes van Shurgard in trek. De algehele omzet kwam op 93 miljoen euro 7 procent hoger uit, mede dankzij een verhoging van de huren met zo’n 5 procent. De winst groeide nog iets harder. Daarbij had Shurgard aan de ene kant last van hogere vastgoedbelastingen, maar bespaarde het juist geld met een digitalere manier van werken in het verhuurproces.