Google vraagt rechter om appwinkel niet te hard aan te pakken

Google heeft de rechtbank in de Amerikaanse stad San Francisco gevraagd om geen ingrijpende veranderingen op te leggen aan de appwinkel Google Play. Een jury oordeelde eind vorig jaar dat het moederbedrijf van Google, Alphabet, een illegaal monopolie heeft met zijn appwinkel omdat appontwikkelaars gebruikers moeten laten betalen via het betaalsysteem van Google.

Epic Games, de maker van onder meer het bekende spel Fortnite, spande die zaak in 2020 aan om vermeend machtsmisbruik door Google. Alphabet liet na de uitspraak weten in beroep te gaan. Epic Games wil onder meer dat Google wordt gedwongen om meer concurrentie in zijn appwinkel toe te staan.

Google stelt nu in de aanklacht dat de wensen van Epic Games het “voor Google bijna onmogelijk zouden maken om te concurreren”. Epic Games heeft tegenover persbureau Reuters nog niet gereageerd.