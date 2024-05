ING verder omhoog in positieve AEX, Aperam zakt na cijfers

ING behoorde vrijdag opnieuw tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. De bank won een dag eerder al ruim 6 procent na een goed ontvangen kwartaalbericht en werd nu 1,4 procent hoger gezet. Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg verhoogden het koersdoel voor het aandeel en bevestigden het koopadvies.

Bij de middelgrote bedrijven zakte Aperam 2,3 procent. De roestvrijstaalproducent zag de omzet stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. Wel leed het bedrijf een nettoverlies in het eerste kwartaal. Volgens topman Timoteo Di Maulo zit de sector al zeven kwartalen op rij in een neergang.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 884,64 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 922,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Beleggers wachten nog op het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI stegen tot 1,5 procent, na de resultaten van Apple. Het grote Amerikaanse techconcern zag de verkopen van de iPhone dalen, maar boekte desondanks meer winst dan verwacht. Ook gaat Apple voor 110 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en meer dividend uitkeren. Het is het grootste aandeleninkoopprogramma in de VS ooit. Het aandeel Apple lijkt vrijdag op Wall Street met een stevige winst te gaan openen.

UMG klom 2 procent. De muziekgroep zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen dankzij succesvolle releases van artiesten als Taylor Swift, Ariana Grande en Noah Kahan. Daarbij namen vooral de opbrengsten uit via streamingdiensten afgespeelde liedjes toe. Bij de verkoop van fysieke cd’s of vinyl platen was wel sprake van een flinke omzetdaling.

Biotechnoloog Galapagos verloor 2 procent, na publicatie van de kwartaalcijfers. Brunel won ruim 2 procent. De detacheerder zag de omzet afgelopen kwartaal met 10 procent stijgen. Volgens topman Jilko Andringa werd de groei aangedreven door de vier kernsegmenten energie, duurzame energie, mijnbouw en biowetenschappen. Bouwer BAM won 0,7 procent, na de koersval van bijna 11 procent een dag eerder.

De euro was 1,0728 dollar waard, tegen 1,0707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 79,25 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 83,97 dollar per vat.