NAM wijst rekening extra kosten schadeafhandeling Groningen af

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil niet opdraaien voor extra kosten bij de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen die voortvloeien uit een nieuwe aanpak van het kabinet. Het ontbreekt namelijk aan een goede onderbouwing waarom die extra miljarden voor rekening komen van de NAM, schrijft het bedrijf dat gas won uit het Groningenveld in zijn jaarverslag.

Het kabinet kondigde na de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen de afhandeling van de aardbevingsschade “milder, menselijker en makkelijker” te maken. Daarvoor maakte de regering 3 miljard euro vrij, die ze het liefst volledig wilde verhalen op de NAM.

Maar volgens de joint venture van Shell en ExxonMobil heeft het kabinet niet gemotiveerd waarom de NAM die kosten moet dragen. De NAM en de regering liggen al langer overhoop over het bedrag dat het aardgasbedrijf moet betalen voor de afhandeling van de aardbevingsschade. De NAM vindt niet dat ze aansprakelijk is voor alle kosten die het Instituut Mijnbouwschade Groningen bij haar in rekening brengt voor de schadeafhandeling. Daarover heeft NAM arbitragezaken aangespannen.