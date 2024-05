Minder huishoudelijke apparaten verkocht door krappe huizenmarkt

Nederlanders hebben vorig jaar minder grote huishoudelijke apparaten gekocht, meldt branchevereniging APPLiA Nederland. Vooral inbouwkookplaten, afzuigkappen en afwasmachines werden minder vaak verkocht. Dat komt volgens de koepel door de hoge inflatie en tegenvallende huizenverkoop en nieuwbouw.

Leveranciers en producenten van elektrische huishoudelijke apparaten hebben in 2023 4 procent minder omzet gedraaid met grote huishoudelijke apparaten dan in 2022, zegt APPLiA Nederland in haar jaarcijfers. Vooral aan inbouwkookplaten werd veel minder verdiend, 20 procent minder. Dit komt volgens APPLiA Nederland vooral doordat veel consumenten in 2022 een inductiekookplaat kochten nadat de gasprijzen flink waren gestegen. De omzet in afzuigkappen daalde vorig jaar 12 procent, afwasmachines, fornuizen en ovens brachten 9 procent minder op.

“Het afgelopen jaar kende de markt voor groothuishoudelijke apparaten tegenwind. Allereerst door de stijgende inflatie en daarnaast door de stagnerende huizenmarkt”, zegt Stefan Verhoeven, voorzitter van APPLiA Nederland en topman van Miele Nederland.