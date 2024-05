PostNL zakt op positief Damrak na resultaten

PostNL behoorde maandag tot de grote verliezers op het Damrak. De post- en pakketbezorger zag afgelopen kwartaal de omzet licht dalen en het bedrijfsresultaat was 9 miljoen euro negatief. Topvrouw Herna Verhagen sprak van een lastige omgeving voor het bedrijf in het eerste kwartaal met stijgende kosten, vooral voor lonen. Het aandeel zakte 4,5 procent.

De hoeveelheid post die het bedrijf verwerkte in de eerste maanden van dit jaar lag ruim 12 procent lager in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt doordat er steeds minder brieven worden verstuurd. PostNL kondigde daarbij aan de prijs van een postzegel per 1 juli met 5 cent te verhogen tot 1,14 euro. Het aantal pakketten dat werd verstuurd nam in het eerste kwartaal wel toe.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 889,75 punten. Vrijdag steeg de hoofdindex al 1 procent tot een nieuw slotrecord van 887,44 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 925,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,2 procent. In Londen bleef de beurs dicht voor een feestdag.