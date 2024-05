Turkse boete voor Meta om uitwisseling gegevens tussen apps

Meta Platforms heeft van de mededingingsautoriteit in Turkije boetes gekregen voor een totaalbedrag van zo’n 1,2 miljard lira, omgerekend ruim 34 miljoen euro. Het socialmediaconcern heeft volgens de toezichthouder de Turkse wet overtreden door gebruikersdata van zijn socialmediaplatforms Facebook, Instagram, Whatsapp en Threads uit te wisselen.

De toezichthouder startte in december een onderzoek naar Meta, specifiek om de uitwisseling van gegevens tussen Instagram en Threads. In maart volgde een voorlopige maatregel, waardoor Meta werd verzocht het delen van data tussen de twee platforms te stoppen. Vorige maand meldde Meta al dat Threads tijdelijk uit de lucht werd gehaald in Turkije, om aan die maatregel te kunnen voldoen.

Voor de uitwisseling van gegevens tussen Facebook, Whatsapp en Instagram ontvangt Meta een boete van 898 miljoen lira. Het afzonderlijke onderzoek naar Threads heeft geleid tot een boete van 336 miljoen lira. Turkse gebruikers van de apps kunnen voortaan zelf toestemming geven als zij willen dat Meta hun gegevens uitwisselt, meldt de toezichthouder in het boetebesluit.