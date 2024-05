Britse economie uit recessie na groei in eerste kwartaal

De economie van het Verenigd Koninkrijk zit niet langer in een recessie. De Britse economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar namelijk met 0,6 procent, na een krimp in de laatste twee kwartalen van 2023. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van economische neergang op rij.

Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, viel ook hoger uit dan de 0,4 procent die economen hadden voorzien. De groei werd vooral veroorzaakt door de dienstensector en de auto-industrie.

Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England liet donderdag bij het rentebesluit al weten dat het Verenigd Koninkrijk de recessie achter zich heeft gelaten. Ook werd de centrale bank optimistischer over de groei dit jaar. Voor 2024 wordt nu gerekend op een economische groei van 0,5 procent, tegen een eerdere voorspelling van 0,25 procent.