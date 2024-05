IEA-topman waarschuwt OPEC+ om hogere olieprijzen en inflatie

Topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwt de landen van oliekartel OPEC+ dat ze voorzichtig moeten zijn met maatregelen om de olieprijzen aan te jagen, omdat daardoor de inflatie ook weer gestuwd kan worden. Dat kan dan weer negatieve gevolgen hebben voor de wereldeconomie, aldus de IEA-topman in een interview met persbureau Bloomberg.

De OPEC+, met landen als Rusland en Saudi-Arabië, vergadert op 1 juni in Wenen weer over de productie. Naar verwachting zal dan de productiebeperking van circa 2 miljoen vaten per dag verder verlengd worden, mogelijk tot het einde van dit jaar. Eerder dit jaar stegen de olieprijzen nog flink door de onrust in het Midden-Oosten en de vrees dat olieleveringen uit de regio verstoord kunnen worden. Inmiddels zijn de prijzen weer wat gedaald.

Maar Birol van het in Parijs gevestigde IEA vindt dus dat de OPEC+ voorzichtig te werk moet gaan met de productiebeperkingen. Hij zegt namelijk dat de wereldeconomie erg fragiel is en dat vooral opkomende olie-importerende landen geen behoefte hebben aan hogere prijzen. Want dat zou dan de inflatie stuwen en de koopkracht van huishoudens raken. Bij een hogere inflatie kunnen centrale banken ook langer wachten met renteverlagingen.

De stijgende olieprijzen waren ook terug te zien aan de pomp. De adviesprijs voor een liter Euro95 steeg medio april naar 2,28 euro. Nu ligt die adviesprijs op 2,23 euro, aldus consumentencollectief UnitedConsumers. De prijzen liggen nog altijd flink hoger dan aan het begin van dit jaar, toen kostte een liter benzine volgens de adviesprijs rond de 2,05 euro.