Lingeriemerk Victoria’s Secret in trek bij beleggers Wall Street

Victoria’s Secret was vrijdag in trek bij beleggers op de aandelenbeurzen in New York. Het lingeriemerk meldde op basis van voorlopige cijfers dat de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk zijn gedaald dan gevreesd. Dit bericht werd beloond met een koerswinst van 5,3 procent op Wall Street.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,3 procent op 39.512,84 punten. Daarmee boekte de hoofdindex de vierde weekwinst op rij. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 5222,68 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde licht tot 16.340,87 punten.

Het sentiment kwam onder druk te staan door een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Volgens een voorlopige schatting van de Universiteit van Michigan is het vertrouwen deze maand gedaald naar het laagste niveau in zes maanden. Huishoudens maken zich zorgen over een hogere inflatie die de koopkracht ondermijnt.

Ook kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve bij een hogere inflatie langer wachten met het verlagen van de rente. Donderdag laaide de hoop op een spoedige renteverlaging juist weer op na cijfers over de arbeidsmarkt. Zo vroegen meer Amerikanen een uitkering aan, wat mogelijk wijst op een afkoelende arbeidsmarkt. Dat zou een renteverlaging door de Fed dichterbij kunnen brengen. Volgende week komen nieuwe cijfers over de inflatie in de VS.

Verder was Groupon een opvallende stijger met een koerswinst van 23,5 procent. De aanbieder van kortingscoupons kwam met resultaten die goed werden ontvangen. Dat gold niet voor Yelp dat ruim 7 procent inleverde. De restaurantbeoordelingswebsite boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen.

Novavax werd liefst 99 procent meer waard. Het noodlijdende biotechbedrijf heeft een licentiedeal getekend met de Franse farmaceut Sanofi voor het gebruik van zijn coronavaccin en het combinatievaccin tegen corona en griep. Onder de deal, met een waarde van 1,2 miljard dollar, neemt Sanofi ook een belang van zo’n 5 procent in Novavax.

De euro was 1,0772 dollar waard, vrijwel onveranderd vergeleken met het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 78,35 dollar. Een vat Brentolie werd ook 1,2 procent goedkoper, op 82,88 dollar.