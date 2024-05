Microsoft komt met eigen winkel voor mobiele games

Microsoft gaat met een eigen onlinewinkel voor aankopen binnen mobiele games ook in deze lucratieve markt de concurrentie aan met Google en Apple. De ‘appstore’, die alleen via de browser toegankelijk wordt, is vanaf juli beschikbaar. Dat is eerst alleen met spellen van Microsoft zelf, waar titels als Candy Crush Saga en Minecraft bij horen. Later kunnen ook andere ontwikkelaars hun product aanbieden.

Xbox-baas Sarah Bond presenteerde de plannen op de Bloomberg Technology Summit. Zij zei dat Microsoft, dat eigenaar is van de populaire gameconsole Xbox, kiest voor een browserversie zodat de store “toegankelijk is op alle apparaten, in alle landen, wat er ook gebeurt”.

Eerst hadden Google en Apple bijna alle macht over de markt voor mobiele spelletjes, waar 90 miljard dollar (bijna 84 miljard euro) in om gaat. Maar in ieder geval in de Europese Unie is de markt sinds dit jaar opengebroken door de Digital Markets Act. Daardoor kunnen ook andere partijen dan iPhone-maker Apple en Android-ontwikkelaar Google direct aan consumenten verkopen. Tot die tijd konden Google en Apple commissies van zo’n 30 procent vragen voor het aanbieden van de mobiele spelletjes en extra onderdelen van games, tot onvrede van ontwikkelaars.