Vakbond roept op tot landelijke staking bij Deutsche Telekom

De Duitse vakbond Verdi heeft opgeroepen tot een landelijke staking op maandag bij Deutsche Telekom om een conflict over hogere lonen voor personeel van het grote telecombedrijf. Met de staking wil Verdi de druk op Deutsche Telekom verhogen om in te stemmen met de looneisen.

Verdi wil onder meer dat werknemers aan de onderkant van de loonschaal een loonsverhoging van minimaal 12 procent krijgen. Dat zou dan gelden voor ongeveer 70.000 werknemers in Duitsland. Deutsche Telekom had hier 4,2 procent en een inflatiebonus geboden, maar dat is dus veel te weinig, aldus Verdi.

Het bedrijf zou maandag met Verdi in Potsdam weer verder praten over het cao-conflict. Door de staking kunnen bijvoorbeeld winkels dicht zijn of afspraken met technici van Deutsche Telekom vervallen. Het bedrijf is een van de grootste aanbieders van telecomdiensten in Duitsland.