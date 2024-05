VS zetten Chinese bedrijven op zwarte lijst om spionageballon

De Amerikaanse regering heeft 37 Chinese bedrijven toegevoegd aan de zwarte lijst van partijen waarmee niet zomaar zaken mag worden gedaan. Daaronder zijn ook enkele bedrijven die vermoedelijk betrokken waren bij een vorig jaar door de Amerikanen neergehaalde Chinese ballon.

In februari vorig jaar ontdekten de Amerikanen de Chinese ballon die over de Verenigde Staten vloog. Dagenlang zweefde de ballon boven het land en hij ging van Alaska helemaal naar South Carolina, voordat de Amerikanen hem neerschoten. China zei dat het om een weerballon ging die uit koers was geraakt.

Maar volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was de ballon overduidelijk uitgerust met spionageapparatuur. De relatie tussen de VS en China kwam door het incident met de ballon verder onder druk te staan, na al bestaande onenigheid over onderwerpen als Taiwan en de oorlog in Oekraïne.