Bronnen: Apple en OpenAI dicht bij deal over ChatGPT op iPhones

Apple zit dicht bij het sluiten van een overeenkomst met OpenAI over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) op Apple-apparaten. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Als de deal rondkomt, zal OpenAI bepaalde functies van zijn populaire chatbot ChatGPT beschikbaar stellen voor onder meer iPhones.

Het is de bedoeling dat Apple-gebruikers die functies na de update naar besturingssysteem iOS 18 op hun apparaten kunnen gebruiken, melden de bronnen. Zij benadrukken echter dat er nog geen overeenkomst is en dat er geen garantie is dat deze er op korte termijn komt. Tegelijkertijd zou Apple ook in gesprek zijn met Alphabet, het moederbedrijf van Google, over het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van Gemini. Dat is de chatbot van Google.

Apple is van plan om in juni, tijdens de jaarlijkse Apple Worldwide Developers Conference, grote aankondigingen te doen op het gebied van AI. Topman Tim Cook zei vorig jaar nog ChatGPT te gebruiken, maar dat er nog een aantal problemen waren met de chatbot die opgelost moesten worden. Cook beloofde dat de AI-functies voor iPhones en iPads op een “zeer doordachte basis” zouden worden toegepast.