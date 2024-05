Luchthavens ruziën over voeren naam ‘San Francisco’

Twee luchthavens in de Amerikaanse staat Californië hebben onenigheid over het gebruik van ‘San Francisco’ in hun naam. San Francisco International Airport (SFO) is het niet eens met de nieuwe naam van San Francisco Bay Oakland International Airport (OAK). Volgens dat eerste vliegveld is die nieuwe naam verwarrend voor reizigers.

SFO heeft OAK, dat voorheen Metropolitan Oakland International Airport heette, daarom onlangs aangeklaagd. Opvallend is dat geen van beide luchthavens daadwerkelijk in San Francisco ligt. Zo ligt SFO ten zuiden van de stad; OAK ligt nabij Oakland aan de overkant van de San Francisco Bay, de baai waar San Francisco aan ligt. Hemelsbreed liggen de twee luchthavens ongeveer 16 kilometer uit elkaar.

“Het veranderen van ‘Metropolitan’ in ‘San Francisco Bay’ in de naam van Oakland Airport beschrijft nauwkeurig de geografische locatie van OAK aan de baai en presenteert de luchthaven als een extra keuze voor reizen naar de San Francisco Bay Area”, legt de advocaat namens OAK uit. De luchthaven ziet het voeren van de naam van de stad dan ook niet als een inbreuk op het handelsmerkrecht.

Dat was wel de strekking van de aanklacht van de autoriteiten in San Francisco die vorige maand al werd ingediend. Zij beweerden dat de naamsverandering een poging was om klanten van SFO af te snoepen. “De kans op verwarring zal vooral groot zijn voor internationale reizigers die geen Engels spreken of lezen”, luidde de aanklacht destijds.