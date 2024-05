Opnieuw onrustig tijdens demonstratie bij Duitse Teslafabriek

Bij de Teslafabriek in Grünheide, iets ten oosten van Berlijn, is het opnieuw tot aanvaringen gekomen tussen demonstranten en de politie. Ook de voorbije dagen was het er onrustig.

Meer dan duizend mensen voerden zaterdag actie tegen een geplande uitbreiding van de zogenoemde ‘gigafactory’ van de bouwer van elektrische auto’s. De organisatoren spraken over 3000 personen. Bij het begin van de demonstratie vonden er al enkele schermutselingen plaats tussen demonstranten en politie.

Volgens de lokale nieuwszender rbb24 heeft de politie pepperspray ingezet tegen de demonstranten, die rookbommen ontstaken.

Vooral vrijdag was de sfeer in Grünheide erg gespannen, omdat actievoerders toen het gebouw van Tesla wilden binnendringen. Dat kon de politie voorkomen. Zestien personen werden opgepakt.

De demonstranten vinden dat Tesla, een Amerikaans bedrijf van ondernemer Elon Musk, te weinig rekening houdt met de belangen van de lokale bewoners. Bij de uitbreiding van de fabriek zou onder meer een stuk bos verdwijnen. De actievoerders vrezen ook voor waterverontreiniging.

Begin maart werd een hoogspanningsmast in brand gestoken bij de fabriek. Een week later bezocht Musk de fabriek en noemde hij de brandstichters ‘eco-terroristen’.