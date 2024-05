Activisten dreigen met acties tegen uitbreiding Tesla-fabriek

Verschillende activistische groepen waarschuwen voor nieuwe protestacties tegen de uitbreiding van de grote autofabriek van Tesla bij Berlijn.

De actiegroep ‘Tesla den Hahn abdrehen” verwijzend naar het enorme waterverbruik van de fabrikant van elektrische auto’s, laat weten aanwezig te zullen zijn bij de lokale raadsvergadering in Grünheide op donderdag over de groeiplannen van Tesla. Als de raad besluit het terrein fors uit te breiden, komen er nieuwe acties, zegt een woordvoerster. Op zaterdag hielden meer dan duizend milieuactivisten al een mars tegen de fabriek.

Het fabrieksterrein van Tesla in Grünheide is 300 hectare groot, maar het door Elon Musk geleide bedrijf wil daar 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte is onder meer nodig voor een treinstation voor goederenaanvoer, opslaghallen en een opvang voor kinderen van werknemers.

Ongeveer 12.000 mensen werken bij de zogenoemde ‘gigafactory’ in Grünheide, die deels gelegen is in een waterbeschermingsgebied en sinds februari het middelpunt is geweest van milieuprotesten. De demonstranten vinden dat Tesla te weinig rekening houdt met de belangen van de lokale bewoners. Bij de uitbreiding van de fabriek zou onder meer een stuk bos verdwijnen. De actievoerders vrezen ook voor waterverontreiniging.

Begin maart werd een hoogspanningsmast in brand gestoken bij de fabriek. Een week later bezocht Musk de fabriek en noemde hij de brandstichters eco-terroristen.