Beleggers kijken uit naar cijfers ABN AMRO en inflatie VS

Beleggers krijgen in de nieuwe beursweek nog wat kwartaalresultaten te verwerken, al hebben zij de meeste cijfers achter de rug. Op de Amsterdamse beurs is ABN AMRO aan de beurt. Uit de Verenigde Staten komen inflatiecijfers. In Frankfurt opent het grote Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer de boeken.

ABN AMRO komt woensdag met resultaten over het eerste kwartaal. Daarbij wordt onder meer gelet op in hoeverre de bank heeft geprofiteerd van de hoge rente. Vorig jaar verdiende de bank flink aan de gestegen rente, in het laatste kwartaal namen de rente-inkomsten wel iets af. Verzekeraar Aegon meldt donderdag resultaten.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vooral aandacht voor de inflatiecijfers in de VS die woensdag worden gepubliceerd. Voor de Federal Reserve is de inflatie belangrijk voor het rentebeleid en beleggers hopen dat de rente snel omlaag kan als de inflatie meevalt. Als de inflatie te hoog blijft in april, wordt de kans op een renteverlaging weer kleiner.

Ook in Nederland komen woensdag belangrijke cijfers. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe de Nederlandse economie zich in het eerste kwartaal heeft ontwikkeld. In het laatste kwartaal van vorig jaar groeide de economie met 0,4 procent vergeleken met het kwartaal daarvoor en kwam Nederland uit een recessie. Het herstel zou vooral te danken zijn aan de hogere consumptie door huishoudens.

De resultaten van Bayer over de eerste drie maanden worden dinsdag bekendgemaakt. Topman Bill Anderson verwachtte eerder dit jaar opnieuw dalende winsten omdat het concern last heeft van lage prijzen voor landbouwproducten en concurrentie bij medicijnen. Eerder kondigde het bedrijf aan veel managementlagen op te heffen. Mogelijk zegt Bayer nu iets over het aantal banen dat verdwijnt. Eind 2023 werkten bijna 100.000 mensen bij Bayer.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, eindigde vrijdag 0,7 procent hoger op 910,59 punten. Vorige week kwam de hoofdindex voor het eerst boven de 900 punten uit. Het optimisme op de aandelenmarkten komt onder meer door de verwachting dat grote centrale banken dit jaar de rente gaan verlagen.