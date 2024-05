Christie’s stelt horlogeveiling uit om ‘beveiligingsprobleem’

Veilinghuis Christie’s heeft een veiling van zeldzame horloges in Genève, die voor maandag gepland stond, uitgesteld vanwege een “technisch beveiligingsprobleem”. Hierdoor haalde het veilinghuis vrijdag de website offline. De horlogeveiling is naar dinsdag verplaatst, maakte Christie’s bekend.

Een woordvoerder gaf geen details over de aard van het beveiligingsprobleem en of het veilinghuis het doelwit is van een cyberaanval.

De veiling ‘Rare Watches’ omvat horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en FP Journe uit de collectie van voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher. Ondanks de technische problemen hield Christie’s vrijdag nog een liefdadigheidsveiling met horloges, zoals gepland. Door het euvel konden onlinebieders echter niet deelnemen.