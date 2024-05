Onderzoek: tekort geschoolde arbeiders kost Duitsland 49 miljard

Het Duitse bedrijfsleven loopt dit jaar ongeveer 49 miljard euro mis door een gebrek aan goed geschoolde arbeidskrachten. Volgens onderzoekers van het Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zou de toevoeging van 573.000 gekwalificeerde werknemers de productiepotentie met ongeveer 1,1 procentpunt verhogen.

Tegen 2027 zou de toegevoegde waarde van geschoolde werknemers kunnen oplopen tot wel 74 miljard, staat in een rapport. Het gaat om een schatting van de productie die mogelijk zou zijn bij volledige capaciteit op het gebied van goederen en diensten. Volgens de economen is hun berekening aan de conservatieve kant en zijn “de werkelijke kosten van het tekort aan geschoolde arbeid waarschijnlijk aanzienlijk hoger.”

Een oplossing is volgens de experts meer hoogopgeleiden naar Duitsland te halen. Extra kinderopvangplekken kunnen helpen meer vrouwen aan het werk te krijgen, evenals veranderingen in de belastingheffing voor gehuwde stellen. Daarnaast zou het volgens de IW-economen makkelijker gemaakt moeten worden om oudere mensen in dienst te nemen.