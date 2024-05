Ook toezichthouder FAA onder vuur om veiligheidsproblemen Boeing

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) staat opnieuw in het middelpunt van kritiek vanwege veiligheidsproblemen bij luchtvaartfabrikant Boeing. Recentelijk kwamen tal van veiligheidsproblemen aan het licht bij Boeing. Volgens critici laat de FAA steken vallen in zijn toezicht op het concern.

Na twee dodelijke crashes van Boeing-vliegtuigen in 2018 en 2019 kreeg de FAA al veel kritiek te verduren. Sindsdien zijn er verschillende leidinggevenden bij de toezichthouder vertrokken. Boeing kampt sinds begin dit jaar weer met incidenten bij zijn toestellen. Daardoor lopen er diverse onderzoeken naar de kwaliteit en veiligheid van de vliegtuigen. Het Amerikaanse concern verklaart altijd “met volledige transparantie en onder toezicht” van FAA-regulatoren te werken.

Senator Richard Blumenthal, voorzitter van een commissie die de veiligheidspraktijken van Boeing onderzoekt, benadrukt dat de FAA ook verantwoordelijk gehouden moet worden. Ook voormalig FAA-onderzoeker en luchtvaartadviseur Jeff Guzzetti is kritisch. “Ik denk dat de FAA zijn uiterste best doet en dat ze hun toezicht op Boeing aanzienlijk hebben verbeterd sinds de crashes voor de kust van Indonesië en in Ethiopië in 2018 en 2019. Maar ze hebben gefaald in het ontdekken van productieproblemen.”