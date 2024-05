Zuid-Korea trekt miljarden uit voor versterking chipindustrie

Zuid-Korea trekt omgerekend 6,8 miljard euro uit om de cruciale chipindustrie van het land te versterken, zegt minister van Financiën Choi Sang-mok. Het land moet wereldleider op het gebied van computerchips voor kunstmatige intelligentie (AI) worden, gaf de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol eerder aan.

De regering overweegt de sector te financieren vanuit de staatsbank Korea Development Bank of via een speciaal fonds van publieke, private en beleidsfinanciering. Details worden binnenkort aangekondigd, aldus Choi, die ook vicepremier van het land is.

De stap komt op een moment dat de Amerikaanse overheid bondgenoten, waaronder Zuid-Korea, onder druk zet om de beperkingen tot de toegang van China tot halfgeleidertechnologie verder aan te scherpen. Amerikaanse functionarissen willen ook dat Zuid-Korea het delen van apparatuur en technologieën voor het maken van hoogwaardige geheugenchips met China beperkt.