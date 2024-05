Aandacht voor Ajax op Damrak na adviesverlaging

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Ajax. Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg hebben de beursgenoteerde voetbalclub van de kooplijst gehaald. Het koersdoel voor het aandeel werd verlaagd van 17 euro naar 11 euro. Afgelopen vrijdag eindigde het aandeel Ajax op 10,45 euro.

De beurshandel lijkt verder rustig te beginnen aan de nieuwe week. De meeste bedrijven hebben inmiddels de kwartaalcijfers bekendgemaakt. ABN AMRO komt woensdag nog met resultaten en verzekeraar Aegon opent donderdag de boeken. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat.

Voor de Amerikaanse Federal Reserve is de inflatie belangrijk voor het rentebeleid en beleggers hopen dat de rente snel omlaag kan als de inflatie meevalt. Als de inflatie te hoog blijft in april, wordt de kans op een renteverlaging weer kleiner.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin. Vrijdag eindigde de hoofdindex op een nieuw recordniveau van 910,59 punten. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio verloor 0,1 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent, ondanks koersverliezen bij de Chinese fabrikanten van elektrische auto’s. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaat de Amerikaanse regering deze week de importheffingen voor elektrische auto’s afkomstig uit China flink verhogen. Nu ligt die heffing nog op 25 procent, maar volgens bronnen gaat dat tarief omhoog naar 100 procent.

De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. Afgelopen weekeinde werd bekendgemaakt dat de consumentenprijzen in China in april met 0,3 procent op jaarbasis zijn gestegen. De inflatie viel daarmee iets hoger uit dan verwacht. De prijzen die producenten voor hun goederen vragen namen daarentegen opnieuw af.

Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex vrijdag met een plus van 0,3 procent op 39.512,84 punten. Daarmee boekte de Dow de vierde weekwinst op rij. De brede S&P 500 klom 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde een fractie.

De euro was 1,0773 dollar waard, tegen 1,0771 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 78,02 dollar. Een vat Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 82,49 dollar.