Apple stijgt op Wall Street na mogelijke deal met OpenAI

Apple stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Volgens persbureau Bloomberg is het techconcern dicht bij het sluiten van een overeenkomst met OpenAI over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) op Apple-apparaten. Als de deal rondkomt, zal OpenAI bepaalde functies van zijn populaire chatbot ChatGPT beschikbaar stellen voor onder meer de iPhone van Apple. Het aandeel Apple steeg 1 procent. Microsoft, een grote investeerder van OpenAI, verloor 0,3 procent.

Alphabet zakte 1,8 procent. Apple zou ook in gesprek zijn met het moederbedrijf van Google over het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van Gemini. Dat is de chatbot van Google. Apple is van plan om in juni, tijdens de jaarlijkse Apple Worldwide Developers Conference, grote aankondigingen te doen op het gebied van AI.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 39.583 punten. De hoofdindex sloot vrijdag voor de achtste dag op rij hoger en kende de beste beursweek van dit jaar. De brede S&P 500-index steeg ook 0,2 procent, tot 5232 punten, en techbeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 16.392 punten.

Computerspellenverkoper GameStop werd maar liefst 54 procent meer waard, nadat Keith Gill voor het eerst sinds 2021 van zich liet horen op X. Gill, beter bekend als ‘Roaring Kitty” was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogenoemde Reddit-rally. Groepen particuliere beleggers spoorden elkaar destijds op Reddit massaal aan geld te steken in onder meer GameStop om beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling dwars te zitten.

De autosector stond ook in de belangstelling. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaat de Amerikaanse regering deze week de importheffingen voor elektrische auto’s afkomstig uit China flink verhogen. De VS maken zich zorgen over de export van relatief goedkope Chinese elektrische auto’s naar het land. Die zou namelijk Amerikaanse bedrijven bedreigen. Tesla steeg 1,8 procent. De Chinese automakers Xpeng, Lucid en Li Auto, die noteringen hebben in New York, stegen tot 3,8 procent.

De euro was 1,0805 dollar waard, tegen 1,0771 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 79,14 dollar. Een vat Brentolie werd 0,9 procent duurder, op 83,53 dollar.