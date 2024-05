EIB: te weinig arbeidskrachten om Nederland van gas af te krijgen

De doelstelling om gebouwen in Nederland in 2050 klimaatneutraal te hebben, is “realistisch niet haalbaar”. Tot die conclusie komt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat in een nieuwe studie opmerkt dat er veel te weinig bouwvakkers en technici zijn om bijvoorbeeld alle gebouwen van het gas af te halen.

De denktank heeft berekend dat 7 miljoen woningen en 480 miljoen vierkante meter aan overige gebouwen van het aardgas moeten worden gehaald. Naar schatting zijn hiermee 375 miljard euro aan investeringen gemoeid, waarvan een groot deel verliesgevend zal zijn. Het EIB noemt dit een “immense opgave”, maar op zich zou het binnen een periode van 27 jaar niet onmogelijk moeten zijn.

Het probleem ligt bij de arbeidscapaciteit, stelt het kennisinstituut. Bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland zijn momenteel bijna 60.000 voltijdbanen betrokken. Maar om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten volgens het EIB dat jaar ruim 150.000 voltijdbanen worden ingezet.